Grande partecipazione per il presepe vivente ad Aquino: una serata di luce, tradizione e speranza

La frazione si è riempita di visitatori, volenterosi di rivivere la magia del Natale. LE FOTO

MONREALE, 28 dicembre – Grande affluenza di pubblico e atmosfera carica di emozione per “Il Presepe Vivente”, andato in scena nella serata di ieri presso la parrocchia San Giuseppe, nel quartiere di Aquino.

Un evento che ha saputo coniugare fede, tradizione e coinvolgimento comunitario, trasformando gli spazi parrocchiali in un suggestivo percorso natalizio.

Dalle ore 18 alle 22, numerosi visitatori hanno attraversato le botteghe degli antichi mestieri, apprezzando le scene della Natività e partecipando alla degustazione di prodotti tipici, in un clima di condivisione e riscoperta delle tradizioni locali. Il presepe, animato grazie all’impegno dei giovani e dei volontari della parrocchia, ha restituito al pubblico un’immagine autentica e viva del Natale.

Momento centrale della serata è stato quello delle 19, con la parte introduttiva curata dal Gruppo Giovani, seguita dalle esibizioni dei più piccoli: i cori e i balli siciliani dei bambini dell’oratorio hanno coinvolto la platea, mentre le poesie in lingua siciliana, recitate dai bambini del catechismo, hanno emozionato i presenti. A chiudere l’evento, un canto finale corale, ancora affidato ai bambini del catechismo, che ha raccolto lunghi applausi.

In una serata evocativa, la comunità di Aquino ha trasformato la piazza in un luogo di emozioni e memoria, facendo rivivere ai più giovani la magia del Natale attraverso il Presepe vivente. Un evento sentito e partecipato, capace di unire generazioni diverse nel segno della tradizione e della condivisione. L’iniziativa - resa possibile grazie all’impegno di volontari, catechiste, famiglie ed alla preziosa guida spirituale del parroco della Chiesa di San Giuseppe, don Piergiorgio Pizzo - ha dimostrato ancora una volta quanto la comunità di Aquino sia legata alle proprie tradizioni e desiderosa di trasmetterle alle nuove generazioni. Un appuntamento che non è stato solo una rappresentazione, ma un vero momento di incontro, capace di rafforzare i legami sociali e di ricordare a tutti il valore dello stare insieme.