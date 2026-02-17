SS. Crocifisso, al via venerdì la Calata dei veli

La tradizionale celebrazione si ripeterà ogni venerdì alla Collegiata alle ore 18

MONREALE, 17 febbraio – Sarà celebrata venerdì prossimo, 20 febbraio, alle 18 presso la chiesa della Collegiata la prima messa solenne della Calata dei veli, che sarà condotta anche quest'anno sull’antico testo risalente all’arcivescovo Girolamo Venero.

L’antico rito, giunto al suo 400esimo anniversario, rappresenta un momento di fede importante per la città di Monreale e il suo Santissimo Crocifisso.

Quest’anno la prima celebrazione eucaristica, come sopra anticipato, è prevista per venerdì 20 febbraio alle ore 18 e sarà presieduta da don Antonio Crupi. A seguire venerdì 27 febbraio a presiedere la celebrazione eucaristica sarà don Vito Impellizzeri, preside della facoltà teologica . A marzo il rito proseguirà venerdì 6 sempre alle 18 con la messa celebrata da don Arnaldo Riggi, direttore dell’Istituto salesiano Don Bosco Ranchibile; venerdì 13 marzo il rito sarà, invece, presieduto da don Antonino Mancuso, mentre il 20 marzo la messa sarà celebrata da don Enzo Volpe, catechista dell’Istituto salesiano Don Bosco Ranchibile.

La chiusura della Calata dei veli, prevista per il 27 marzo, sarà affidata all’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, con celebrazione prevista alle ore 21.