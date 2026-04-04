Grande partecipazione ieri alla Via Crucis interparrocchiale

L’arcivescovo Isacchi: ''Scegliamo da che parte stare nella via crucis quotidiana sulle strade di Monreale facendo appello alla nostra responsabilità''

MONREALE, 4 aprile – Tanti hanno preso parte ieri sera alla Via Crucis interparrocchiale, che si è tenuta lungo le strade cittadine di Monreale, prendendo il via da piazza Basile, snodandosi fino in cattedrale, dove si è conclusa.

Il rito, presieduto dall’arcivescovo, monsignor Gualtiero Isacchi, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli delle diverse parrocchie monrealesi, che si sono alternate nel portare la croce e leggere le meditazioni proposte in tutte e quattordici le stazioni. Alla presenza delle autorità civili e militari cittadine e con la partecipazione di un gruppo di giovani scout, la processione si è conclusa all’interno del duomo di Monreale con una breve meditazione dell’arcivescovo.

“Stasera - ha affermato monsignor Isacchi - la croce del Signore abbraccia il mondo, anche per le strade di Monreale. Tutti noi siamo coinvolti nel percorrere questa via nella quale ogni meditazione ha detto qualcosa di noi. Prendere parte alla via Crucis ci interroga su quale posto occupiamo come popolo monrealese su questa via. Nella via Crucis non si può essere neutrali, ma occorre prendere una parte, che abbia la forza di non lavarsi le mani di fronte all’ingiustizia”.