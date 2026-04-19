Restaurata e ricollocata la statua settecentesca dell’Immacolata nella chiesa di San Francesco

L’intervento, a cura dello studio Keramos di Palermo, ha avuto un costo di 10 mila euro

MONREALE, 19 aprile – Torna a splendere nella sua collocazione originaria la statua settecentesca della Madonna dell’Immacolata, nuovamente esposta sull’altare della chiesa di San Francesco dopo un accurato intervento di restauro.

L’opera, probabilmente attribuibile allo scultore Quattrocchi, versava in condizioni conservative compromesse a causa di numerosi strati di colore sovrapposti nel corso dei secoli. Il restauro, finanziato con un contributo regionale di 10 mila euro, è stato reso possibile grazie all’interessamento del deputato regionale Marco Intravaia.

L’intervento, eseguito dallo studio Keramos di Palermo, ha permesso di recuperare le tonalità cromatiche originarie, restituendo alla statua il suo valore artistico e devozionale, oltre a una rinnovata leggibilità estetica.

La ricollocazione è stata accompagnata da una celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Andrea Palmeri. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco Alberto Arcidiacono, lo stesso Intravaia – che ricopre anche il ruolo di presidente del Consiglio comunale – e i consiglieri comunali Ignazio Zuccaro e Santina Alduina. Un momento significativo per la comunità locale, che riacquista così un importante simbolo di fede e patrimonio artistico.





