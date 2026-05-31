Parrocchia Santa Teresa, i giovani incontrano la tradizione del SS. Crocifisso

Nella settimana di permanenza del santo simulacro in parrocchia diversi incontri per i giovani in sinergia con la Confraternita

MONREALE,31 maggio — Durante la settimana di permanenza del SS. Crocifisso all’interno della chiesa di Santa Teresa, la parrocchia ha organizzato diversi incontri in collaborazione con la Confraternita e l’archivio storico diocesano per far conoscere ai più giovani da vicino il patrimonio di storia, fede e identità del SS. Crocifisso.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle iniziative per l’anno giubilare in occasione del 400esimo anniversario della festa frutto della collaborazione tra il parroco don Angelo Giudice, la Confraternita del SS. Crocifisso con il presidente Giuseppe Messina, il vice Pietro Maranzano, i consiglieri Rosario Tarallo, Salvatore Brisciano con la partecipazione dei confrati Marco Cirami, responsabile degli stendardieri, Salvatore Renda, Marcello Cannino e Mirko Bonura, con il prezioso contributo dell’archivio storico diocesano rappresentato da don Giovanni Vitale e Anna Manno.

Negli incontri ad essere coinvolti sono stati i giovani della parrocchia, che hanno potuto approfondire gli aspetti più tradizionali e il significato dell’appartenenza alla Confraternita, della divisa votiva, della processione, delle caratteristiche della “vara”, ma in alcuni momenti sono stati presenti anche anche i bambini che frequentano i corsi di catechismo della parecchia e, come già noto, gli alunni della scuola Morvillo ricadente nell’area territoriale della parrocchia.