Don Sebastiano Gaglio, 63 anni di sacerdozio e… non sentirli: la parrocchia di Santa Teresa lo festeggia

Oggi una partecipata celebrazione eucaristica nella chiesa che lui stesso ha fondato

MONREALE, 28 giugno – 63 anni fa, per mano dell’arcivescovo di allora, monsignor Corrado Mingo, riceveva il sacramento presbiterale. Oggi la “sua” parrocchia ha voluto festeggiarlo.

Con una semplice, ma partecipatissima celebrazione eucaristica, nonostante il caldo torrido, la comunità parrocchiale di Santa Teresa ha voluto omaggiare don Sebastiano Gaglio, suo fondatore e guida pastorale per quasi quarant’anni.

Su iniziativa del parroco attuale, don Angelo Giudice, vecchi e nuovi parrocchiani hanno partecipato alla messa officiata proprio da don Sebastiano, per dirgli, con la loro presenza, ancora una volta “grazie” per l’opera spirituale e materiale svolta con affetto, impegno e dedizione.

Di don Sebastiano Gaglio non può essere dimenticato tutto ciò che ha fatto per fondare e sostenere una comunità parrocchiale, quella di Santa Teresa del Bambino Gesù, a partire dalle fine degli anni ’60, quando le celebrazioni avvenivano all’interno di un garage in via XVI marzo, prima del trasferimento, agli inizi degli anni ’90 nella sede attuale, da lui fortemente voluta e per la cui costruzione si è fortemente battuto.

Oggi per lui l’ennesima dimostrazione di affetto di una comunità, che nonostante il trascorrere del tempo non ne ha mai dimenticato il valore dell’opera, continuando a riservargli un posto importante nel proprio cuore.