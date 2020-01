Circolo Italia, martedì pomeriggio si presenta ''Cambio rotta'', il libro di Marco Cossato e Simona Merlo

Appuntamento alle ore 17

MONREALE, 26 gennaio – Martedì prossimo, 28 gennaio alle ore 17, presso il circolo di Cultura Italia, Daniela Balsano, docente presso l’istituto comprensivo “Emanuele Armaforte” di Altofonte, presenterà il libro di Marco Rossato e Simona Merlo “Cambio rotta”.

Non è uno dei soliti libri di esperienze di viaggi che vengono pubblicati ripetutamente: si tratta di un resoconto di un viaggio compiuto in barca a vela costeggiando tutta l’Italia, da Venezia a Genova, compiuto da Marco Rossato e il suo inseparabile cagnolino Mattley. Di particolare c’è che Marco nel 2001 a causa di un incidente motociclistico perse completamente l’uso delle gambe. La sua disabilità non lo ha limitato nei movimenti e nelle aspirazioni, anzi lo ha spronato verso nuovi traguardi e nuovi orizzonti.

La scrittrice Simona Merlo ha saputo benissimo interpretare i sentimenti e le sensazioni di Marco e sarà presente all’evento di martedì. Un’occasione da non perdere per arricchirci oltre che culturalmente anche per guardare al mondo della disabilità senza falsi pietismi e con una nuova prospettiva.

All’incontro interverranno con propri contributi il garante per la disabilità al Comune di Monreale, Salvatore Porrovecchio, Giovanni Ferraro Psicoterapeuta e Salvo Campanella oltre a rappresentanti di varie associazioni presenti nel nostro territorio.