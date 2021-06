Corleone, oggi l’inaugurazione del museo-tesoro della Chiesa madre

Stasera alle 18 l’inaugurazione dello spazio espositivo dedicato al Tesoro di San Martino alla presenza di monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale

MONREALE, 29 giugno – Si terrà stasera l’inaugurazione del nuovo spazio espositivo dedicato al tesoro di San Martino presso la Chiesa madre di Corleone alla presenza di monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale.

Per il comitato scientifico, in particolare, interverranno durante l’evento Lina Bellanca, Maria Concetta Di Natale e Rosalia Francesca Margiotta.

La manifestazione sarà preceduta alle 18 dalla solenne celebrazione eucaristica in occasione dell’anniversario di sacerdozio di don Vincenzo Pizzitola e don Salvatore Grizzaffi.

Il Tesoro della Chiesa madre di Corleone, dedicata a San Martino, contiene preziose opere d’arte decorativa ed è collocato in uno spazio espositivo permanente che si sviluppa lungo le quattro sale attigue al transetto della Chiesa.

Il nuovo museo-tesoro costituisce una grande risorsa nell’itinerario artistico monumentale di Corleone, conservando al suo interno, oltre alle opere commissionate per la Matrice, manufatti provenienti da altre chiese non più esistenti o chiuse al culto o non in buone condizioni di sicurezza.