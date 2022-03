L’Orchestra Sinfonica Siciliana a Monreale, protagonisti Beethoven e Mozart

MONREALE, 14 marzo - Si terrà mercoledì sera alle 21 presso il duomo di Monreale il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana previsto dal tour dell’opera in corso di svolgimento in queste settimane.

Sotto la direzione di Massimo Quarta e il violino di Alessandro Quarta saranno protagoniste della serata le musiche di Beethoven e Mozart all’interno della splendida cornice della cattedrale di Monreale.

Il concerto della durata di 80 minuti sarà aperto dalla musica di Beethoven da Coriolano, ouverture in do minore op. 62, passando per le musiche di Mozart per il Concerto n. 5 “Türkish” in la maggiore per violino e orchestra KV 219 e sarà chiuso dalla sinfonia n.5 in do minore, op.67 di Beethoven.

L’ingresso per il pubblico sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.