Settimana di musica sacra, stasera il via con la direzione di Hansjörg Albrecht

Con lui il Carl Philipp Emanuel Bach Chor Hamburg e l’Orchestra Sinfonica Siciliana per l'apertura della 67esima edizione

MONREALE, 10 ottobre – Sotto gli splendidi mosaici d’oro del duomo di Monreale, patrimonio dell’umanità, risuoneranno stasera per la prima della settimana di musica sacra di Monreale le note di Die Schöpfung (“La Creazione”) di Franz Joseph Haydn, oratorio che traduce in musica la nascita della luce, della materia e della vita.

Alla direzione per la serata di apertura ci sarà Hansjörg Albrecht, con il Carl Philipp Emanuel Bach Chor Hamburg e l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Voci soliste: Lenneke Ruiten, Patrick Grahl, Nahuel Di Pierro.

Ricercatore e sperimentatore musicale, Hansjörg Albrecht ha una grande fama internazionale per i suoi progetti che spaziano dal repertorio barocco al contemporaneo e per le sue trascrizioni organistiche delle sinfonie di Anton Bruckner. È direttore artistico del Münchner Bach Chor & Orchester (il leggendario coro fondato nel ‘54 da Karl Richter) e docente al Mozarteum di Salisburgo. Dirige anche il Bach Collegium München e il C.P.E. Bach Chor Hamburg.

Per l'apertura della settimana di musica sacra è stato scelto il capolavoro di Haydn che attraversa il mistero delle origini e celebra, con il linguaggio universale della musica, la perfezione del creato. Un inizio che caratterizza la 67ª edizione della rassegna con il tema conduttore della Genesi. L’appuntamento è previsto per stasera, venerdì 10 ottobre, alle ore 21 con ingresso libero fino a esaurimento posti.