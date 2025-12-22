Natale a Monreale: stasera il live show di Maledeo e la magia del Grande Circo itinerante

Luci, acrobazie e divertimento oggi e domani nel cuore della città

MONREALE, 22 dicembre – Prosegue con grande successo la prima edizione della Fiera di Natale di Monreale. Ad arricchire il calendario degli eventi, stasera alle 22 in Piazza Guglielmo II lo show di Maledeo.

Un’esplosione di energia e grandi successi della musica italiana per una serata di puro divertimento dal vivo a ingresso gratuito. L’evento si inserisce nella cornice magica della Fiera, tra mercatini artigianali, luci d'artista e un'atmosfera natalizia autentica che sta già coinvolgendo cittadini e turisti.

Parallelamente ai grandi show serali, oggi lunedì 22 e domani martedì 23 dicembre, il centro storico si trasformerà in un teatro a cielo aperto. A partire dalle 16.30, artisti circensi itineranti animeranno le vie principali, portando tra la gente l'antica arte dell'equilibrismo e le spettacolari evoluzioni delle acrobazie aeree. Non mancheranno momenti di giocoleria e clownerie, pensati per incantare i bambini e regalare un pizzico di meraviglia anche agli adulti.

L’iniziativa, fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale – Assessorato allo Spettacolo, nasce con l’obiettivo di fondere la tradizione artigiana con il dinamismo dello spettacolo dal vivo. "È un invito a riappropriarsi degli spazi urbani – spiega l’assessore Salvo Giangreco – vivendo la piazza come un salotto accogliente dove cultura e divertimento si incontrano gratuitamente."