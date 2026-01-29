Confraternita SS. Crocifisso, un convegno informativo per i giovani

Al centro l’importanza della prevenzione contro l’uso delle sostanze stupefacenti. Appuntamento venerdì alle 9,30 presso la chiesa di Sant’Antonio

MONREALE, 29 gennaio –La Confraternita del SS. Crocifisso di Monreale organizza il convegno dal titolo "La conoscenza e la consapevolezza ti salvano la vita". Le conseguenze dell’uso e dell’abuso delle sostanze stupefacenti aspetti e problematiche giovanili saranno al centro dell’incontro informativo, che prevede l’intervento di esperti del settore.

Il convegno è stato fortemente voluto dalla Confraternita del SS. Crocifisso di Monreale guidata dal Presidente Giuseppe Messina. L’evento si terrà il 30 gennaio alle ore 9,30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate di Monreale.

"Questo momento di incontro - ha dichiarato il Presidente Giuseppe Messina - nasce dal desiderio di offrire un contributo concreto alla comunità monrealese. L'impegno mio e di tutto il Consiglio Direttivo vuole testimoniare come la Confraternita sia impegnata sul fronte sociale e desideri accompagnare i giovani non solo in un percorso spirituale, ma anche di crescita personale. Affronteremo le tematiche legate alla diffusione della droga e ai pericoli che derivano dal loro uso con autorevoli professionisti, sicuri che questo incontro sia apprezzato ed esprima il nostro impegno concreto per la comunità. Invitiamo la cittadinanza a partecipare".

All'incontro parteciperà l’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, insieme a diverse autorità civili e militari. Tra gli esperti che interverranno ci sono Carmelo Calzetta, Dirigente Chimico Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo; Diego Bencivinni, Commissario Capo Tecnico Chimico Laboratorio di Polizia Scientifica di Palermo e Olga Vicari, Neuropsichiatra e Presidente dell'Associazione SOS genitori. La moderazione del convegno è stata affidata alla giornalista Ambra Drago.