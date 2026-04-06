''Imago Dei'', al via domani la tre giorni biblica diocesana

L'evento promosso dall'arcidiocesi di Monreale si terrà in cattedrale nei pomeriggi del 7, 8 e 9 aprile alle ore 17.30 e tratterà la narrazione biblica della dignità umana

MONREALE, 6 aprile – Prenderà il via alle 17.30 di domani, martedì 7 aprile, all'interno del duomo di Monreale, il primo appuntamento della tre giorni biblica diocesana giunta alla sua seconda edizione, che tratterà quest'anno il tema della narrazione biblica della dignità umana, partendo dalla genesi, passando per il tema della libertà e, infine, della creazione della donna.

Relatore di questo primo appuntamento sarà Giulio Michelini, presbitero e teologo italiano dell'Ordine dei Frati Minori, ordinario di Esegesi neotestamentaria all'Istituto Teologico di Assisi. Laureato in Lingue e Letterature straniere moderne presso l'Università di Perugia, ha conseguito il dottorato in Teologia Biblica alla Pontificia Università Gregoriana. Impegnato nella pastorale biblica, Michelini ha anche tenuto meditazioni negli esercizi spirituali della Quaresima per il Papa e i membri della Curia romana.

La tre giorni biblica proseguirà mercoledì 8 aprile alle 17.30, sempre in cattedrale, con la partecipazione di padre Roberto Pasolini, che tratterà il tema della libertà. Pasolini, laureato in Scienze dell’informazione con una tesi in Intelligenza Artificiale presso l’università degli Studi di Milano, è entrato nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini nel 1997. Ha conseguito la laurea in Scienze Bibliche nel 2012 e il dottorato in Teologia Biblica nel 2016. Dal 9 novembre 2024 è stato nominato da Papa Francesco predicatore della Casa Pontificia, succedendo al cardinale Raniero Cantalamessa.

Infine, la tre giorni si chiuderà giovedì 9 aprile sempre alle 17.30 in cattedrale con la relazione di Rosanna Virgili, docente laureata in Filosofia all’Università di Urbino, in Teologia alla Pontificia Università Lateranense di Roma e licenziata in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma. Si occupa da anni di formazione biblica nelle diocesi d'Italia.