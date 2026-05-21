La ''Storia di Sergio'' apre la rassegna letteraria ''Storie di Crocifissi''

Appuntamento domani alle 17 al duomo di Monreale per la rassegna ideata in occasione del 400esimo anniversario del Santissimo Crocifisso

MONREALE, 21 maggio - Prenderà il via domani, 22 maggio, alle 17 presso il duomo di Monreale la rassegna letteraria “Storie di Crocifissi” ideata in occasione della ricorrenza del 400esimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso di Monreale.

Il Crocifisso si farà fulcro di un cammino di dialogo e maturazione attraverso dodici incontri letterari, da maggio 2026 a maggio 2027, che avranno per protagonisti altrettanti libri, attraverso le cui pagine la croce non sarà solo un'eredità del passato, ma una chiave di lettura del nostro presente. L’appuntamento di domani, il primo della rassegna, è dedicato, in particolare, alla storia delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute all'orrore della Shoah, con la presentazione del libro "Storia di Sergio", scritto con Alessandra Viola, un libro in cui rivive il sacrificio di chi è stato vittima della crudeltà nazista.

Nel 1944 venti bambini, dieci maschi e dieci femmine di età compresa tra i 5 e i 12 anni, provenienti da varie parti d’Europa, furono deportati dal campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau per essere utilizzati come cavie. Il 20 aprile del 1945 furono tutti uccisi nel sotterraneo della scuola di Bullenhuser Damm, alla periferia di Amburgo. Sergio, cugino delle sorelle Bucci, è uno dei venti bambini ebrei uccisi nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1945, dopo essere stati sottoposti a esperimenti sulla tubercolosi dal medico nazista Kurt Heißmeyer.

Alla presenza dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, di don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale, dopo l’introduzione a cura di Maria Sapienza, l’autrice Alessandra Viola presenterà il volume al pubblico con la partecipazione di Rosalba Vitellaro, che ha diretto e scritto con Alessandra Viola il cortometraggio d'animazione tratto dal libro, ammesso dall'Academy tra i titoli in corsa agli Oscar 2026 nella categoria 'Animated Short Film', di cui per l’occasione sarà proiettato il trailer con l’intervista alle sorelle Bucci.

All’evento aperto a tutta la cittadinanza di Monreale prenderanno parte anche le scolaresche cittadine guidate dai rispettivi docenti per un incontro che intende far toccare da vicino una parte importante della storia, che non va dimenticata e di cui le nuove generazioni devono essere sempre più consapevoli per conservarne e trasmetterne la memoria.