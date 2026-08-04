''Monreale is Sunshine 2026'', ecco tutti gli eventi del mese di agosto

Musica con il “Canta Vip”, cinema sotto le stelle e il grande teatro: tra i protagonisti Francesco Renga e tanti ospiti

MONREALE, 4 agosto - Prende il via a Monreale un ricco mese di agosto all'insegna della cultura, dello spettacolo e della grande musica live nell'ambito del palinsesto estivo "Monreale is Sunshine 2026".

Un programma variegato, ideato dall'Ufficio Grandi Eventi del Comune di Monreale guidato da Valeria Sapienza in collaborazione con la Pro Loco e le realtà locali, per offrire a cittadini e turisti un'esperienza estiva indimenticabile tra le bellezze monumentali del borgo arabo-normanno.

Tra i momenti più attesi del cartellone brilla la 5ª edizione del "Canta Vip", l'ormai consolidato concorso-spettacolo organizzato da Monreale News che si terrà sabato 22 agosto alle ore 21:30 in Piazza Guglielmo II. A condurre la serata saranno Mario Micalizzi e Giada Adelfio, pronti a guidare una maratona musicale ricca di talento e intrattenimento nel cuore della città.

"Abbiamo voluto organizzare – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – una programmazione inclusiva e di altissimo livello, pensata per valorizzare la nostra città, le sue frazioni e il suo straordinario patrimonio. Monreale si conferma punto di riferimento culturale dell'estate siciliana, capace di accogliere grandissimi artisti nazionali e al contempo dare spazio alle tradizioni e al talento locale". Il cartellone comprende un'ampia offerta su tutto il territorio comunale, da Piazza Guglielmo II all'Antivilla Comunale, alternando grandi concorsi, concerti, teatro comico e le proiezioni all'aperto.

"Dalla musica d'autore al grande cinema sotto le stelle – aggiunge l’assessore Salvo Giangreco – fino alla comicità e ai concorsi per giovani talenti come il Canta Vip: l'agosto monrealese propone eventi per ogni fascia d'età. Il momento di punta sarà indubbiamente il 26 agosto con il concerto gratuito di Francesco Renga nella splendida cornice di Piazza Guglielmo II, in occasione della nostra Notte Bianca con monumenti aperti in notturna".

Ecco le date degli eventi:

Dal 1 al 30 Agosto – Note in Antivilla: Musica dal vivo ed intrattenimento presso l'Antivilla Comunale (ore 21:00). Si inizia con il concerto del SaxKey Project (7 agosto).

8 e 12 Agosto – Cinema in Antivilla: Proiezioni all'aperto su maxischermo alle ore 21:00. L'8 agosto "Buen Camino" con Checco Zalone e il 12 agosto "Succede anche nelle migliori famiglie" di Alessandro Siani.

22 Agosto – "Canta Vip" (Evento Speciale): 5ª edizione dello spettacolare concorso canoro organizzato da Monreale News in Piazza Guglielmo II (ore 21:30), presentato da Mario Micalizzi e Giada Adelfio.

23 Agosto – Teatro sotto le stelle: Spettacolo teatrale in Piazza Guglielmo II.

26 Agosto – Francesco Renga in Concerto & Notte Bianca (Evento Clou): Tappa del tour Live Estate 2026 di Francesco Renga in Piazza Guglielmo II (ore 21:30) ad ingresso libero, accompagnata dall'apertura serale dei monumenti.