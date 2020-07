''Una voce per Monreale'', ecco l’elenco dei semifinalisti

La serata di semifinale si terrà sabato 25 luglio a piazza Vittorio Emanuele

MONREALE,8 luglio – Dopo il casting che si è svolto il 4 luglio scorso presso la sede della Sicily Music Academy di Monreale, è stato definito l’elenco dei semifinalisti di “Una voce per Monreale”, decicato alla memoria di Marcello Micalizzi, che prenderanno parte alla serata che si terrà sabato 25 luglio alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele.

Ecco l'elenco dei partecipanti al concorso organizzato dall'Avis con la collaborazione della Sicily Music Academy. La finale si svolgerà il 19 settembre 2020 alle ore 21 a piazza Guglielmo.

Categoria kid

Aurora Bellomia - Sempre

Alice Gallina - Strano il mio destino

Alessia Lucchese - Main in the mirror

Margherita Pollina - Love in the brain

Chiara Sabella - Wicked game

Emanuele Sarcì - Fear for nobody

Categoria Junior/Senior

Francesca Caracausi - Stone could

Margherita Cipolla - La voce del silenzio

Annalisa Cavarretta - Rose spezzate

Giulia D'Aquila - Niente canzoni d'amore

Edoardo Di Maria - Fiori di maggio

Michele Micalizzi - Mi manchi

Roberta Pace - Always remember us this way

Emilia Rizzo - Bound to you

Sabrina Romano - Clarity

2 F M duo - Can't stop the feeling