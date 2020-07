Legalità e bellezza, i colori dell’antimafia, sabato pomeriggio appuntamento a Monreale

È organizzato dalle associazioni ARCI Link, il Quartiere e il Comitato Pioppo Comune

MONREALE, 10 luglio – Le associazioni Arci Link, il Quartiere e Comitato Pioppo Comune promuoveranno, domani, 11 luglio, alle ore 17 in via Baronio Manfredi 12, un pomeriggio di colori, musica e giochi per i bambini nel segno dell’antimafia.

In vista del 19 luglio, anniversario della strage di Via D’Amelio, i bambini saranno accompagnati in un percorso di scoperta e riscoperta dei volti e dei valori dell’antimafia attraverso diverse attività: la lettura di una fiaba con protagonisti i personaggi dell'antimafia, la creazione di pannelli da installare lungo via Baronio Manfredi, momenti dedicati a giochi vari e musica.

In rispetto delle misure anti contagio, i bambini, gli accompagnatori e gli operatori dovranno portare con sé ed indossare le mascherine.