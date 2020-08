L'estate monrealese è alle porte: ''Caffè Concerto'', un'iniziativa per incentivare l'economia locale

MONREALE, 5 agosto – Prende il via, con la stagione dei “Caffè Concerto”, l’Estate a Monreale , tra piazze, quartieri e siti storici della città normanna. Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore allo Spettacolo Ignazio Davì, al fine di incentivare le attività turistiche e dare un notevole contributo all’economia locale - creando momenti di animazione per turisti, cittadini e visitatori - hanno promosso un avviso pubblico rivolto ai titolari degli esercizi commerciali a preciso target turistico (bar, ristoranti, pub) per aderire ai “Caffè Concerto” nel periodo di tempo compreso tra l’11 e il 31 agosto.

La scelta dell’amministrazione garantirà un intrattenimento diffuso a basso impatto di pubblico , al fine di evitare assembramenti e poter garantire le misure anticovid. Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, in carta libera e corredata dal documento di riconoscimento del sottoscrittore, intestata alla "Area III Promozione Sociale del Comune di Monreale” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 agosto 2020, pena esclusione, e presentata all’Ufficio Protocollo del Comune in piazza Vittorio Emanuele n.8, oppure tramite PEC a “ sindaco.monreale@pec.it ”. Dopo la raccolta delle istanze pervenute, gli uffici comunali redigeranno il calendario estivo dei “Caffè Concerto” . Per aderire all’iniziativa bisogna essere in regola con il pagamento delle tasse e tributi comunali, salvo le deroghe COVID. I costi per le manifestazioni dei "Caffè Concerto" sono a carico dell’amministrazione comunale.