Monreale, venerdì mattina un altro screening anti-covid col sitema drive in

Raduno al parcheggio Torres, tamponi all’ex mobilificio Mulé

MONREALE, 16 dicembre – É stato fissato per venerdì 18 dicembre con inizio dalle ore 9.30 fino alle 14 lo screening anti-covid organizzato dal Comune di Monreale in sinergia con l’Asp di Palermo.

Il raduno dei cittadini che vorranno sottoporsi al tampone si terrà come al solito in Piazza Torres (parcheggio comunale) dove dovranno compilare un questionario propedeutico all’attività di screening con le generalità: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e numero di telefono. I tamponi verranno effettuati presso il complesso Mulé in via Circonvallazione. Non serve prenotazione o registrazione.