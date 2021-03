Lo spettro autistico e le problematiche ad esso connesse: se ne parlerà lunedì su facebook

L’evento è organizzato dall’associazione Con.vi.vi l’autismo. Diretta sulla pagina di MonrealeNews

MONREALE, 27 marzo – Lunedì prossimo, 29 marzo, dalle 11 alle 13 l'associazione Con.vi.vi l‘autismo ha organizzato un evento on line con le istituzioni scolastiche del territorio monrealese e operatori specializzati.

Si tratterà di una videoconferenza online su zoom ed in diretta sulla pagina facebook di Monreale News.it, che intende sensibilizzare la comunità sulla sindrome dello spettro autistico, in riferimento alla giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo che si celebra il 2 aprile. L'associazione è presente con diversi progetti sul territorio di Palermo e Monreale, volti a creare momenti di integrazione tra diversamente abili e normodotati.

Il presidente Loredana Chiamone e il gruppo che lo coadiuva, da anni combatte la battaglia dell'interrogazione attraverso l'inclusione sociale, puntando proprio sulla scuola e famiglie. All' evento prenderanno parte tutte le istituzioni scolastiche del territorio monrealese: Veneziano–Novelli, Guglielmo II, Morvillo, Navarra, Basile-D'Aleo. Sarà un momento importante di confronto volto al dialogo tra scuola e famiglia.