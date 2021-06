Vaccini a Monreale nel prossimo weekend, per prenotarsi c'è tempo fino a domani

Possibilità di ricevere la dose anche per gli over 25

MONREALE, 14 giugno – C’è ancora un giorno di tempo per effettuare le prenotazioni dei nuovi vaccini e per i richiami dei cittadini che hanno già ricevuto la prima dose nei giorni 14,15 e 16 maggio scorso, in vista dell'hub vaccinale che sarà realizzato a Monreale nel prossimo weekend.

Coloro che non effettueranno la prenotazione, così come fa sapre il comune, non verranno inseriti nell’elenco. Il sindaco Alberto Arcidiacono, considerato che l’ASP ha dato una grande disponibilità di dosi (più di 2500) ha deciso di aprire anche agli over 25 la somministrazione dei vaccini e di prorogare la prenotazione dei vaccini e richiami fino a domani, martedi’ 15, a mezzogiorno. Si ricorda che anche che, tanto per i nuovi vaccini che i richiami, c’è l’obbligo di prenotazione che va fatta collegandosi sul sito del Comune di Monreale (www.comune.monreale.pa.it) nella cui home page si trova un apposito link che bisogna scaricare, compilare ed inviare alla mail vaccino_covid@monreale.gov.it. La campagna vaccinale organizzata da Comune e Asp si aprirà venerdì 18 alle ore 14 e continuera’ sabato 19 e domenica dalle ore 9 alle ore 18.