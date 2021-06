Santa Caterina, giovedì si incontrano 13 comuni per istituire ''Il Cammino dei Mille alla presa di Palermo''

L'iniziativa è della Pro Loco Monreale. Obiettivo: favorire il turismo “di prossimità”

MONREALE, 29 giugno – Dopodomani, giovedì 1 luglio, nei locali della biblioteca comunale (presso l’ex ospedale Santa Caterina) alle ore 9.30 si terrà una riunione operativa fra l’amministrazione di Monreale, l’associazione Pro Loco e i rappresentanti di 13 Comuni dell’area metropolitana di Palermo, per la firma di un protocollo d’intesa volto a creare una rete di supporto per “Il Cammino dei Mille alla presa di Palermo”.

L'appuntamento trae spunto dal fatto che la Pro Loco ha sviluppato un progetto volto ad istituire un nuovo “cammino storico”, appunto “Il Cammino dei Mille alla presa di Palermo” che, sulle orme dei Mille di Garibaldi, a partire da Monreale attraversa i territori dei comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Corleone, Mezzojuso, Villafrati, Cefalà Diana, Godrano, Marineo, Misilmeri, Palermo.

Si sta quindi creando un’occasione per la promozione del territorio, tanto più che negli ultimi anni sempre più si registra un accresciuto interesse per il turismo lento e di prossimità. Monreale sarà capofila, e con questo protocollo comincia la costituzione della rete di supporto volta a garantire adeguata ricettività e sicurezza ai viaggiatori.

La Pro Loco di Monreale ha già provveduto allo studio necessario per la ricostruzione storica degli eventi, ha scelto i percorsi e scritto i testi per guidare i viaggiatori e presentargli il territorio dal punto di vista storico-culturale, paesaggistico e naturalistico