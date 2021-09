Martedì prossimo si presenta il romanzo di Antonella Vinciguerra ''Melodia della lupa''

Appuntamento alle ore 17 al Collegio di Maria

MONREALE, 17 settembre – Martedì prossimo, 21 settembre, alle ore 17, presso la suggestiva location del Collegio di Maria di Monreale, verrà presentato il nuovo romanzo di Antonella Vinciguerra, “Melodia della lupa”.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore comunale alla Cultura e all’Istruzione Rosanna Giannetto, ci sarà l’intervento di Amelia Crisantino, presidente della Pro Loco di Monreale nonché storica e grande lettrice. In seguito interverrà Roberto Gambino in veste di psicologo in merito alle ripercussioni psicologiche dei soggetti che hanno subito un evento traumatico legato a fatti di violenza fisica e psicologica. L’incontro si concluderà con i saluti dell’editore e di Ina Modica, presidente dell’associazione culturale DonnAttiva. Completerà l’evento la lettura di brani tratti dal libro.