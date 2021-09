Monreale, mercoledì screening oncologici gratuiti in piazza Guglielmo

Ci sarà anche l’ambulatorio mobile per la vaccinazione anticovid ed il rilascio del green pass

PALERMO, 19 settembre – Mammogrofia, Pap Test e distribuzione del Soft Test ma anche la vaccinazione anticovid ed il rilascio del Green Pass. Mercoledì prossimo, 22 settembre, piazza Guglielmo II a Monreale ospiterà una giornata, organizzata da assessorato regionale alla Salute ed Asp di Palermo dedicata alla promozione della salute ed in particolare alla sensibilizzazione sull’importanza degli screening oncologici.

Dalle ore 10 alle 18 ci sarà la possibilità di effettuare gratuitamente gli esami, ed in particolare: lo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni di età (mammografia a bordo del camper dedicato); screening del tumore al collo dell’utero (PapTest per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Soft Test per la ricerca del sangue occulto delle feci nell’ambito dello screening del tumore al colon retto (50 – 69 anni di età). Tutte le prestazioni sono gratuite, con accesso diretto e senza necessità di prescrizione del medico.

Non solo screening oncologico, l’Asp sarà in piazza Guglielmo II anche con l’ambulatorio mobile delle vaccinazioni anticovid. Anche in questo caso non ci sarà bisogno di prenotazione. Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per ricevere la prima o seconda somministrazione di siero (Pfizer). I minori dovranno essere accompagnati da un genitore ed avere acquisito – nell’apposito modulo – il consenso dell’altro genitore.



Un’apposita postazione sarà dedicata, inoltre, al rilascio del Green Pass a tutti coloro che ne hanno diritto, ma hanno riscontrato difficoltà a scaricarlo dal portale dedicato.

Al termine dell’attività dedicata agli screening, alle ore 18.30, su un palco montato nella stessa piazza Guglielmo II di Monreale, è in programma un momento di confronto e dibattito – moderato dal Vicedirettore nazionale della TGR Rai, Roberto Gueli - sull’importanza degli screening. E’ prevista la partecipazione artistica della Burnout band, composta da professionisti della sanità.

Infine alle 19.30 nella Sala Pietro Novelli del Complesso Monumentale Guglielmo II di Monreale, è prevista l’inaugurazione della mostra dell’assessorato della Salute con le foto del maestro Fabrizio Villa, dal titolo “Cuori Intatti”. In esposizione 17 scatti che raccontano la forza della vita dopo le ferite della malattia.