PasseggiAmo tra i Monti: sabato prossimo camminata verso la Neviera

Appuntamento alle 9,30 in piazzetta Reale a San Martino delle Scale

MONREALE, 2 ottobre – L’amministrazione comunale, in occasione dell’arrivo della stagione autunnale, in sinergia con l’associazione “I Camminatori della Domenica”, il cui presidente è Andrea Arcangelo, propone un progetto denominato “PasseggiAmo tra i monti”. Il progetto prevede lunghe passeggiate tra le zone boschive nel territorio di Monreale.

L’iniziativa, proposta dall’assessore alla Protezione Civile Paola Naimi, ha lo scopo di coinvolgere le famiglie e bambini a partire dai cinque anni di età e di tutti coloro che vorranno farne parte. I siti interessati inizialmente saranno: La Neviera, Monte Pietroso, Il Castellaccio e tante altre ancora in programmazione.

L’obiettivo – dichiara l’assessore Naimi- è quello di far conoscere il nostro territorio anche alle nuove generazioni, trasmettere loro l’amore per la natura, e stimolare l’interesse per la salvaguardia delle zone boschive del nostro territorio. Momento di aggregazione familiare – aggiunge l’assessore- che spero possa coinvolgere un gran numero di partecipanti.



La prima passeggiata prevista sarà sabato 9 ottobre alla Neviera di San Martino delle Scale, cosi’ denominata perché antico luogo di raccolta e immagazzinamento della neve. Nelle vicinanze, inoltre, viene ricordato Rosolino Pilo, esponente garibaldino, che su questi monti perse la vita combattendo con le truppe Borboniche.

Il punto di incontro della passeggiata sarà presso la Piazzetta Reale di San Martino delle Scale a partire dalle ore 9,30 per la durata di tre ore circa; si consiglia un abbigliamento comodo e merenda a sacco. La passeggiata sarà annullata solo per avverse condizioni atmosferiche e si svolgerà in pieno rispetto delle norme Anticovid.