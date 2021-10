Le Vie dei Tesori, anche a ottobre l’occasione per riscoprire il territorio

Fino a fine mese una serie di interessanti appuntamenti

MONREALE, 9 ottobre – Proseguono i weekend del Festival Le Vie dei Tesori, un'occasione per scoprire la Sicilia con uno strumento unico e smart. La XV edizione si sta svolgendo in diciannove città e borghi di tutta l’Isola, negli otto weekend compresi tra l’11 settembre e il 31 ottobre.

In programma diversi appuntamenti tra Monreale e Altofonte. Sabato 16 e 30 ottobre "A caccia della neviera di San Martino delle Scale", una passeggiata in mezzo alla natura. Per raggiungere la neviera si percorrerà una comoda stradella, da dove si godrà di panorami mozzafiato verso la valle sottostante e in fondo il golfo di Palermo. La neviera era l’antico luogo di raccolta e immagazzinamento della neve, fu un importante attività nei luoghi montani. Nelle vicinanze, inoltre, viene ricordato Rosolino Pilo, esponente garibaldino, che su questi monti perse la vita. Scollinando, ci si immergerà nel cuore di Valle Cuba dove si intercetta una delle antiche strade di comunicazione tra Palermo ed il trapanese.

Sabato 23 ottobre prevista una passeggiata di tipo escursionistico: "La sorgente in alveo del fiume Oreto: la risorgiva fontana lupo". Attraverso via Fontana Lupo e poi per la sponda sinistra del fiume Oreto, la guida condurrà il gruppo dei partecipanti alla risorgiva Fontana Lupo. Risalendo, si potrà poi seguire un breve tratto del Fiumelato di Meccini.

"Il Fiumelato di Meccini e il percorso di Valle Tre Pertusi" è l'appuntamento in programma per domenica 24 ottobre. Un’escursione che attraverso la stradella di Valle Tre Pertusi, condurrà il gruppo al Fiumelato di Meccini. Verrà osservato l’ambiente torrentizio, dal greto pressoché asciutto nella stagione autunnale, ma anche lo sgorgare di una piccola sorgente.

Per il quarto e ultimo weekend de Le Vie dei Tesori, l'appuntamento sarà a Pioppo. Sabato 30 ottobre in programma "Il percorso del fiumetto Sant'Elia a Pioppo", un’escursione con discesa al fondovalle del torrente. Verrà osservato l’ambiente umido del Fiumetto Sant’Elia, alto corso, torrentizio, del fiume Oreto.