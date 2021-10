La Targa Florio a Monreale, memoria e racconto in un incontro questo giovedì

La Targa Florio a Monreale, memoria e racconto in un incontro questo giovedì

Si terrà all'interno del Circolo Cultura Italia a partire dalle ore 17.30

MONREALE, 11 ottobre – Sarà un evento, quello della Targa Florio a Monreale di questo sabato, che certamente catalizzerà l'attenzione di appassionati e non solo. Entrando dunque nell'ottica di chi - da semplice spettatore occasionale - si ritroverà a prendervi parte, la manifestazione organizzata per questo giovedì servirà certamente a spiegar meglio cosa rappresenti la corsa.

All'incontro - organizzato dalla Pro Loco di Monreale - che si terrà nei locali del Circolo Cultura Italia a partire dalle ore 17,30, interverranno Nicola Giacopelli, Ugo Campione e in rappresentanza dell'amministrazione comunale gli assessori Rosanna Giannetto e Letizia Sardisco. Il tutto sarà vissuto, da chiunque vorrà partecipare, certamente come una preparazione alla corsa che sabato attraverserà anche Monreale, una delle più antiche e famose del mondo, creata addirittura nel 1906 da Vincenzo Florio e disputata per 103 volte fino al 1977.