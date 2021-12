Santa Caterina, martedì Pierto Scirè nell’ultimo appuntamento di ''Incontri con l’autore''

Inizio alle ore 16. Alle 17,30 momento musicale con flauto e pianoforte

MONREALE, 12 dicembre – Pietro Scire' presenta "Mela senza peccato", per l'ultimo appuntamento della rassegna "Incontri con l'autore". Martedì 14 dicembre, ore 16, alla biblioteca Santa Caterina di Monreale. A chiusura della rassegna, ore 17:30, Momento musicale a cura del duo flauto e pianoforte di Salvatore Zummo e Manuela Quadrante.

"Il colore è la base della vita e chi ne vede di tutti i colori li può rappresentare e condividere, la sofferenza così è un dono. Mela senza peccato è un'opera a metà tra la narrativa e la raccolta di poesie. Nella prima parte il protagonista, raccontando una storia vera e autobiografica, narra senza tristezza e con tanto umorismo, deliri e immagini che l'hanno accompagnato nel suo percorso con la schizofrenia, iniziato nel 2006 fino al 2020, declamando una storia fantastica ed educativa che si concluderà con autentica speranza e voglia di vivere. I temi delle poesie, ricche di colore, variano dalla spiritualità (a volte con una verve polemica verso la situazione attuale mondiale, come nell'omonima poesia Mela senza peccato), alla gioia, all'ecologia, spaziando tra mari (Un dì guardando il mare), vallate, montagne (Cara quercia), fiumi, il cielo, la luna, le stelle e ogni tanto, perché no? In alcune come Party marino si fa un po' di baldoria.

Questo libro è una testimonianza biografica e un invito a non abbattersi anche nelle più severe difficoltà. Quanto tutto sembra perduto possiamo sempre rialzarci con forza e buona volontà, per realizzare una vita ricca, piena di cose interessanti e anche di successo".

L' autore Pietro Scire', introdotto da Veronica Di Salvo e Emanuela Tolomeo, per l'occasione esporrà al pubblico anche tre dei suoi dipinti.

Ingresso libero con green pass