Monreale, domani inaugurazione della mostra Presepe e Albero della Solidarietà

Appuntamento alle ore 17 al complesso Guglielmo

MONREALE, 16 dicembre – Domani pomeriggio alle ore 17 sarà inaugurata la mostra “Buon Natale – Ceramica 2021”, nel Monastero dei Benedettini (Complesso Guglielmo) e resterà visitabile fino al 6 gennaio. A seguire alle ore18,30 verrà inaugurato in piazza Guglielmo II l’albero della Solidarietà.

Due appuntamenti importanti inseriti nel programma delle iniziative natalizie promosso dagli assessorati spettacolo turismo e beni culturali in sinergia con la Pro loco Monreale, le associazioni e parrocchie. Si inizia alle 17,30 con l’inaugurazione del presepe artistico di Elisa Messina e le opere dei maestri dell’associazione Italiana Città della Ceramica: Maria Grazia Bonsignore, Nicolò Giuliano, Umberto Bruno, Talia, le Terrecotte di Roró, le Maioliche di Bisanzio e le Ceramiche di Ezzina Chokri. Alle ore 18.30 in piazza Vittorio Emanuele, verrà inaugurato l’albero della Solidarietà una vera e propria opera d’artigianato collettivo frutto di un lavoro partito in pieno lockdown.

Una iniziativa che ha visto coinvolti centinaia di volontari, anche fuori Monreale, tra le varie “uncinettine” che hanno contribuito alla realizzazione delle quasi 10.000 “mattonelle” A presentare le iniziative culturali il sindaco Alberto Arcidiacono con gli assessori che hanno curato le due iniziative Letizia Sardisco e Geppino Pupella.