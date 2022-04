Mercoledì si presenta il libro di Mario Avagliano e Marco Palmeri ''Paisà, Sciuscià e segnorine''

Appuntamento al complesso Guglielmo, sala San Benedetto, alle 17,30

MONREALE, 22 aprile – Sarà presentato mercoledì 27 aprile, alle ore 17,30, nella sala “San Benedetto” del complesso monumentale Guglielmo II, il libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri Paisà Sciuscià e segnorine. - Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 Aprile”, novità editoriale pubblicata da Il Mulino nella collana “Biblioteca Storica”, un racconto corale, colorato, curioso e in tanti dettagli inedito di quell’Italia che per prima si affacciava al dopoguerra.

Dopo il saluto delle autorità municipali, interverranno: il coautore Mario Avagliano e il giornalista e scrittore Lino Buscemi. L’incontro sarà moderato dal direttore di Monreale News, Enzo Ganci.

Leggerà alcuni brani del libro e intratterrà i presenti con il monologo “Odio gli indifferenti” di Antonio Gramsci, il professor Enzo Rinella esperto di tradizioni popolari. Nel corso dell’evento lo storico Lino Buscemi racconterà l’atto di eroismo dei monrealesi, che seppero fronteggiare i tedeschi, prima dell’arrivo degli americani.

È stato chiamato «l’altro dopoguerra» il periodo vissuto dall’Italia meridionale e Roma tra il luglio del 1943, quando gli alleati sbarcano in Sicilia, e il maggio del 1945, quando la guerra finisce. Un lungo periodo, segnato dal procedere lento della linea del fronte verso nord, con combattimenti accaniti, violenze, atti di resistenza. Ma anche un vitale, caotico, difficile ritorno alla pace e alla libertà.

La presenza ingombrante degli alleati, il ritorno dei partiti, delle radio, della stampa libera, la voglia di normalità e di divertimento, e poi la fame, la prostituzione, il banditismo, le marocchinate, la criminalità. Attingendo a lettere, diari, corrispondenza censurata, relazioni delle autorità italiane e alleate, giornali, canzoni, film, il libro compone un racconto corale, colorato, curioso e in tanti dettagli inedito di quell’Italia che per prima si affacciava al dopoguerra.

Tutti i partecipanti potranno acquistare il libro messo a disposizione da Spazio Cultura libreria Macaione.