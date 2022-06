Palermo-Padova, è febbre da finale: domani maxi schermo a villa Savoia

A confermarlo è il sindaco Alberto Arcidiacono che, dopo l’evento di ieri sera, metterà a disposizione la terrazza della prestigiosa struttura per garantire la visione del match decisivo

MONREALE, 11 giugno - Tutto esaurito al Renzo Barbera: nel giro di poche ore dall’apertura della vendita dei biglietti per assistere al match finale tra Palermo e Padova, valevole per la qualificazione alla serie cadetta, tutti i seggiolini ai piedi di monte Pellegrino, compresi quelli a visibilità ridotta, sono stati impegnati.

Il risultato di 0-1 in favore dei rosanero maturato in occasione del match d’andata, la scorsa domenica, grazie alla rete di Roberto Floriano, ha generato un vero e proprio esodo. Sarebbero state, infatti, oltre 120 mila le richieste che hanno mandato, in down, piattaforme come Vivaticket.

Da qui, infatti, l’idea dell’amministrazione comunale di garantire, a chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto per assistere dal vivo all’evento, la visione di una gara importantissima attraverso l’utilizzo di un maxi schermo da installare presso l’ex albergo di via Benedetto D’Acquisto, all’interno di una cornice suggestiva che, seppur lontana dall’impianto di viale del Fante, creerà quasi certamente un’atmosfera conviviale e, soprattutto, darà la possibilità ai fruitori di condividere momenti di ansia e, si spera, di grande gioia. Dalle 20:30, sarà possibile, dunque, accedere alla struttura: fischio d’inizio previsto per le 21:15