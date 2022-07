Una voce per Monreale, ecco l’elenco dei finalisti

La serata conclusiva si terrà sabato 30 luglio alle ore 21 a piazza Guglielmo

MONREALE, 6 luglio – E’ stato ufficializzato l’elenco dei finalisti che daranno vita alla serata conclusiva di “Una voce per Monreale” edizione 2022, manifestazione canora dedicata alla memoria di Marcello Micalizzi.

Si tratta di 21 artisti che saliranno sul palco di piazza Guglielmo sabato 30 luglio a partire dalle ore 21. La manifestazione verrà presentata nel corso di una conferenza stampa in programma nei prossimi giorni.

Questo l’elenco dei finalisti:

1 MARTA MACHI' STRANO IL MIO DESTINO GIORGIA

2 NUOVA LUCE TRIBUTO RENGA DOVE IL MONDO NON C'E' PIU' FRANCESCO RENGA

3 JESSICA CONSALES LA PIU' BELLA ANNA TATANGELO

4 GIOACCHINO GRECO LA NOTTE MODA'

5 LOREDANA FUMOSO L'AMORE SI ODIA FIORELLA MANNOIA (NOEMI)

6 AURORA BELLOMIA HO AMATO TUTTO TOSCA

7 CHIARA SABELLA IT'S MAN'S WORD J.STONE

8 GIULIA CIMINO PROMETTIMI ELISA

9 ANTONELLA LO MONACO BLANK PAGE CHRISTINA AGUILERA

10 SILVIA CARNEVALE PREGHERO' GIORGIA

11 JESSICA RIZZUTO HERO MARIAH CAREY

12 SOPHIA MARINO LE MILLE BOLLE BLU MINA

13 GIUSY SALAMONE NEW YORK NEW YORK LIZA MINNELLI

14 ASIA ALLEGRA SOMOS NADA CHRISTINA AGUILERA

15 GIUSEPPE GALLO COCCIU D'AMURI LELLO ANALFINO

16 FLORIANA DI GIROLAMO SENZA RESPIRO RAF

17 LUIGI RULLO DENTRO LE MIE NIKE INEDITO

18 TIZIANO FERRARO ASCOLTAMI INEDITO

19 CRISTIAN DI GIOVANNI COME MONNALISA MANGO

20 CARMEN LUPO ALMENO TU NELL'UNIVERSO MIA MARTINI

21 A7be & K1KKO DUBLE FACE INEDITO

FINALE PIAZZA GUGLIELMO II MONREALE

30 LUGLIO 2022 ORE 21.00