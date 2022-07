San Martino, quest’anno l’edizione 130 della festa di San Benedetto: ecco le iniziative

Conclusione il 24 luglio con la tradizionale processione

MONREALE, 18 luglio – È festa a San Martino delle Scale: ufficialmente da domenica 3 luglio hanno preso il via i festeggiamenti in onore di San Benedetto. Il comitato dei festeggiamenti, la comunità dell’Abbazia dei Benedettini, la Pro Loco San Martino con il patrocinio del Comune di Monreale e, grazie all’aiuto di numerosi esercenti, sono pronti per vivere la 130° festa in onore del Santo Patrono d’Europa.

Numerosi saranno gli eventi liturgici e culturali che coinvolgeranno San Martino delle Scale durante questo periodo. Il 16 luglio verrà inaugurata la 35sima edizione del Festival Organistico, ma il momento clou sarà nel weekend tra il 22 e il 24 luglio.

22 LUGLIO

Il 22 Luglio nel Sagrato e nel Chiostro dell’Abbazia alle ore 17 sarà possibile visitare la mostra dell'artigianato a cura dell'associazione CreArt Eventi (di Cinzia Macaluso). Inoltre, si potranno degustare birre artigianali, prodotti tipici siciliani e monastici. Alle ore 17:30 si potrà assistere ad un importante convegno dal nome: “Valorizzare la tradizione, tra innovazione e digital” a cura di E' Sicilì, successivamente, si terrà la festa della Birra “Cervisia Benedicta Fest” che proseguirà per tutta la serata. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa con il Triduo a San Benedetto. Infine, alle 21 nel Chiostro verrà proiettato il docufilm “Respiro del Tempo”, a cura di EsperienzaSicilia.it. Le attrazioni non finiscono, perché in Piazza P. Semeria alle 21.30 inizierà lo spettacolo dal titolo “Sa Show live Animation”, con Sasá Taibi & Co. Durante lo spettacolo della simpaticissima Dalila Pace protagonista nelle ultime edizioni di Sicilia Cabaret, intratterrà il pubblico presente. Presenta JanpyHero, blogger e youtuber di San Martino.

23 LUGLIO

Il 23 luglio dalle ore 10 sul sagrato e nel chiostro dell’Abbazia sarà possibile degustare le birre e i prodotti tipici siciliani e monastici del territorio. Nel pomeriggio, alle 16 come da vecchie tradizioni, non potevano mancare i Giochi di San Benedetto per bambini a cura dell’associazione “Il Mantello”. Alle 18,30 in Basilica verranno celebrati i Primi Vespri e la Santa Messa in onore del N.S.P Benedetto. Alle 21 si rinnova l’appuntamento con il terzo concerto del 35simo Festival Organistico. Al termine del festival continuerà il “Cervisia Benedicta Fest”, la festa della birra, mentre in Piazza P. Semeria alle 22 inizierà lo spettacolo di Cabaret con Ivan Fiore (artista protagonista della trasmissione Rai 2 Made in Sud e di Sicilia Cabaret) insieme alla musica dei Vagabondi Live Band. Presenta JanpyHero.

24 LUGLIO

Il 24 luglio, la festa patronale verrà annunciata con il suono delle campane alle 7. Alle 9.30 riaprirà la mostra dell’artigianato. Al termine della Santa Messa delle 10 saranno tradizionalmente benedetti il pane e l’olio. Non mancherà la possibilità di conoscere i luoghi del monastero grazie alla visita guidata dell’Abbazia, curata da don Riccardo Tumminello. Al pomeriggio, Solenne Pontificale alle 17.30, presieduto da monsignor Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù. Alle 19.30 avrà inizio la Processione del Simulacro di San Benedetto. I festeggiamenti si concluderanno con i giochi pirotecnici alle 21.45.

Gli organizzatori vogliono ringraziare: la Pro Loco San Martino delle Scale nella persona di Mario Montalbano; il presidente dell'associazione CreArt Eventi nella figura di Cinzia Macaluso; l’amministrazione comunale di Monreale nella persona del sindaco ing. Alberto Arcidiacono; l’Abbazia benedettina e il parroco; il comando della Stazione di San Martino delle Scale nella persona del maresciallo Antonio Capaldi e tutte le istituzioni coinvolte. Un sentito grazie a Carmelo Di Fatta (Associazione Hora Benedicta) e al maestro Giovan Battista Vaglica (direttore artistico del Festival Organistico). Un sentito grazie va a tutti gli amici di San Martino, le aziende sponsor e tutti i cittadini che con le loro donazioni hanno permesso di poter riorganizzare questa festa.