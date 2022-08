Estate monrealese, il 30 agosto è in programma Busker Fest ''Balhart''

Si esibiranno degli artisti da strada

MONREALE, 9 agosto – Per la prima volta a Monreale si terrà un Festival degli Artisti di Strada. L’appuntamento è previsto per martedì 30 agosto dalle 18 alle 24. L’iniziativa è stata inserita dall’amministrazione Arcidiacono nel calendario “Sere d’Estate a Monreale”, presentato nel corso di una conferenza stampa dal sindaco e dagli assessori ai beni culturali Letizia Sardisco e al Turismo Geppino Pupella.

L’idea di realizzare a Monreale il Primo Festival di Teatro Di Strada, nasce con lo scopo di valorizzare e far conoscere ad un pubblico sempre più vasto, le bellezze storiche e naturalistiche di un territorio straordinario come quello di Monreale, attraverso la suggestiva atmosfera che la figura dell’artista di strada riesce a creare. La prima edizione del Busker Fest Monreale prende il nome di BalhArt ed è organizzata dall'amministrazione con l’associazione Kiklos, presieduta Mario Barnaba che sarà il direttore artistico della manifestazione.

Gli spettacoli si svolgeranno in diversi punti della città. Il festival si aprirà e si chiuderà a piazza Guglielmo II, passando per i quartieri della Ciambra e del Carmine e dalla splendida terrazza di Villa Savoia. Una festa pensata per adulti e bambini, che si ritroveranno immersi in una dimensione fiabesca e poetica, resa unica dalla bellezza delle location.