Estate monrealese, il ''CantaVip'' rinviato a martedì 6 settembre

La manifestazione canora era programmata per domani sera. Ecco di cosa si tratta

MONREALE, 23 agosto – Slitta a martedì 6 settembre il “CantaVip”, la manifestazione canora che in un primo momento, secondo programma, si sarebbe dovuta svolgere domani sera a piazza Guglielmo. Motivi organizzativi hanno costretto l’organizzazione, coordinata dall’amministrazione comunale, a rinviare l’evento.

L’iniziativa, come aveva spiegato l’assessore al Turismo Geppino Pupella al momento della presentazione del cartellone, si prefigge di far trascorrere alla cittadinanza una serata di spettacolo e soprattutto di spensieratezza, in un quadro di grande coesione della comunità monrealese ed al tempo stesso di un sano e divertente agonismo.

La manifestazione, alla cui organizzazione contribuisce pure l’Asca di Monreale, si articola selezionando preventivamente persone note a Monreale, particolare che la potrà rendere più seguita. Questo il motivo per cui la serata è stata simpaticamente intitolata “Canta Vip”, proprio perchè vedrà protagonisti personaggi noti a Monreale, che, bonariamente, possono essere equiparati a dei cosiddetti “Vip”.

Ciascuna persona selezionata, (in questi giorni fervono i casting) oltre che se stessa, rappresenterà una categoria, ad esempio: un assessore, un consigliere comunale, un insegnante, un commerciante e così via.

Ciascun concorrente canterà una canzone universalmente nota ed a questa canzone verrà assegnato un punteggio da una giuria di qualità, preventivamente ed opportunamente nominata. Al termine delle singole esibizioni, si conoscerà il verdetto dei giurati che individueranno le prime tre canzoni classificate e di conseguenza i primi tre concorrenti.

La serata, però, oltre a voler procedere in un clima goliardico, si caratterizzerà pure per lo spirito di solidarietà indirizzato ad una nobile causa individuata dall’amministrazione comunale, per la quale sarà organizzata una, anche piccola, raccolta fondi, in modo da abbinare lo spettacolo alla beneficenza.

Questo particolare non è da trascurare e sarà utile per far capire al pubblico l’importanza della partecipazione dei concorrenti che decidono di mettersi simpaticamente in gioco e di salire sul palco, pur non essendo dei cantanti, non solo per allietare una serata a tutta la cittadinanza, ma soprattutto per fornire, attraverso la loro performance, un aiuto concreto a chi ha realmente bisogno. La serata sarà presentata da Mario Micalizzi e Giada Adelfio. Entrambi vantano un’ottima esperienza e anch’essi si sono gentilmente e simpaticamente prestati alla realizzazione della manifestazione.