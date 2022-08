Estate monrealese, venerdì prossimo concerto di musica neomelodica

Si svolgerà a piazza Fedele a partire dalle ore 20,30

MONREALE, 27 agosto – Si terrà venerdì prossimo, 2 settembre, alle ore 20,30, in piazza Fedele a Monreale, un concerto di musica neomelodica del cantante monrealese, Gianni Pirozzo. L’evento, inizialmente non inserito nel programma dell’estate monrealese, è stato aggiunto su richiesta degli interessati per soddisfare le esigenze della numerosa fascia di appassionati del genere.

Pirozzo, cantante monrealese molto noto ed apprezzato nel suo genere, che già in passato ha tenuto concerti nella cittadina normanna, l’ultimo dei quali qualche anno fa a piazza Spasimo (al quale si riferisce la foto), sarà preceduto da altri artisti locali, espressione sempre del genere neomelodico. L’organizzazione dell’iniziativa è a cura di Pietro Pirozzo, padre di Gianni.

L’evento, come tiene a precisare l’amministrazione comunale, dovrà svolgersi all’insegna della musica, senza nessun’altra connotazione di altro genere. Il comune predisporrà i servizi di vigilanza composta dai rappresentanti della Protezione civile e dalla Polizia Municipale.