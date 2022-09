Concerto di musica neomelodica, ancora uno spostamento: si terrà a piazza Spasimo

Non sono state ritenute adeguate le autorizzazioni relative al campo sportivo Conca d’Oro

MONREALE, 2 settembre – Ancora un cambiamento, il terzo, per quel che riguarda l’organizzazione del concerto di musica neomelodica, in programma stasera a Monreale. Secondo gli ultimi intendimenti, venuti fuori nella serata di ieri, l’evento si terrà a largo Padre Pio, per i monrealesi, lo “Spasimo”.

Il palchetto è già stato montato e lo spettacolo è in programma per le ore 20,30 di oggi. Pare che siano sorte delle difficoltà legate alla mancanza di adeguate autorizzazioni per manifestazioni di pubblici spettacoli relative al campo sportivo “Conca d’Oro”, dove qualche giorno fa era stato “dirottato” l’evento. Spostamento, quindi, a piazza Spasimo, dove si esibirà il cantante neomelodico Gianni Pirozzo, accompagnato da altri artisti locali esponenti dello stesso genere musicale.