Notte Bianca a Monreale, nelle terrazze di Villa Savoia di scena l’Opera dei Pupi della compagnia ''Brigliadoro'' di Salvatore Bumbello

Appuntamento sabato 10 settembre alle 19 con le avventure di Orlando e Rinaldo e le farsette comiche di Nofriu e Virticchio

MONREALE, 4 settembre – Le avventure di Orlando e Rinaldo e i pupi in paggio del teatro popolare siciliano con le divertenti farsette comiche di Nofriu e Virticchio: questi i temi che la compagnia Brigliadoro di Salvatore Bumbello, con la collaborazione di Benedetto Rossi metterà in scena sabato 10 settembre alle 19 nelle terrazze di Villa Savoia in via Benedetto D’Acquisto a Monreale.

L’evento, organizzato dall’assessore ai Beni Culturali Letizia Sardisco nell’ambito delle manifestazioni estive e in occasione della giornata Notte Bianca a Monreale è rivolto a tutti gli appassionati, giovani e meno giovani allo scopo di promuovere e valorizzare la tradizione popolare dell’opera dei pupi, oggi Patrimonio dell’Umanità.

Le terrazze dell’ex hotel-ristorante Savoia, un tempo meta di grandi personaggi storici e lo splendido panorama, che si affaccia sul golfo di Palermo faranno da sfondo all’evento proposto dall’amministrazione comunale normanna. Sarà ospite lo storico maestro puparo, Piero Scalisi.

Un pomeriggio all’insegna delle nostre tradizioni popolari, per trascorrere momenti di divertimento, per grandi e bambini insieme ai leggendari pupi siciliani con le loro sfavillanti armature; a presentare lo spettacolo i paggi Nofriu, Virticchio e compare Martino, personaggi del popolo - un tempo identificati con i facchini e gli scaricatori di porto - delle famose vastasate, brevi farse in dialetto del repertorio popolare di fine ‘700.

“La trama dell’episodio proposto – ci spiega Benedetto Rossi curatore dell’evento - si svolgerà sotto le mura della città di Parigi; protagonisti saranno Orlando, nipote di Carlo Magno e primo paladino di Francia e Rinaldo Principe di Montalbano, che avranno il difficile incarico assegnato dall’imperatore di difendere la città di Parigi dall’imminente invasione saracena".

L’assedio metterà a dura prova i due principali eroi, Orlando e Rinaldo che combatteranno con grande valore a difesa della loro vita e di tutto il loro popolo, per poi spostarsi all’interno di boschi e luoghi incantati.

“La particolarità dello spettacolo proposto - dice ancora Benedetto Rossi - consiste nella rappresentazione teatrale a scena aperta, cioè con il puparo e i manovratori davanti al boccascena, composto di un fondale, sia esso un castello turrito o una foresta incantata, che muovono i pupi a vista”.

Lo spettacolo dell’opera dei pupi inizia con la presenza di due o tre paggi, che annunciano il tema della rappresentazione, con brevi ed esilaranti battute comiche, per poi ricomparire alla fine dello spettacolo con le farsette, espressione del gusto e del teatro popolare, per divertire il pubblico, specialmente bambini e ragazzi.

Duelli e scontri tra mori e cristiani, terribili giganti, serpenti e draghi, dame bellissime e vicende amorose e rocambolesche, spade leggendarie e cavalli dalle qualità straordinarie, come Brigliadoro mitico destriero di Orlando - che dà il nome alla compagnia diretta dal maestro Bumbello – questi gli ingredienti del fantastico mondo cavalleresco evocato nell’opera dei pupi, parte integrante della nostra cultura e vanto della nostra terra, oggi Patrimonio orale e immateriale dell’Unesco.

Il maestro Bumbello, volto noto a Monreale, per i tanti spettacoli eseguiti nel nostro territorio e la sua Compagnia a conduzione familiare, grazie alla sua abilità recitativa, riuscirà ad imprimere forza e vitalità alle vicende raccontate e regalare momenti di grande divertimento.