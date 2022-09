Estate Monrealese, domani folklore, pupi e musica

Frattanto prosegue Bahlara con visite “nuove” dei monumenti e degustazioni

MONREALE, 9 settembre – Monreale domani vivrà un pomeriggio ed una serata all’insegna di molte iniziative di carattere ludico e culturale. Iniziative inserite nel programma dell’estate monrealese dall’amministrazione comunale.

Si parte alle ore 18, quando il gruppo folkloristico Trinacria Bedda di Monreale si esibirà per le vie della città con “canti, cunti e danze tipiche siciliane”, accompagnati da un orchestrina tradizionale. Il gruppo, proprio per questo appuntamento, rivolge un invito diretto a tutti quelli che vogliono riscoprire le tradizioni popolari siciliane a fare parte del corteo con un abbigliamento e calzature comode.

Alle 19 inizierà lo spettacolo dei pupi, del quale abbiamo dato notizia in un articolo precedente con le nuove avventure di Orlando e Rinaldo sulla terrazza di Villa Savoia. Alle 21si terrà il concerto musicale del gruppo “Le Matrioske” a Piazza Guglielmo II.

Dell’iniziativa “Bahara” abbiamo pure parlato, ricordando che con un ticket di 10 euro dalle 18 alle 21 è possibile degustare vini siciliani nella meravigliosa cornice del Chiostro dei Benedettini e fare un tour con realtà virtuale a 360 gradi dell’antica Abbazia di Monreale.

Con un ticket di 5 euro è possibile accedere a visite guidate del Duomo e del Chiostro nei seguenti orari: 20.00 – 20.30 – 21.00 – 21.30 – 22.00 – 22.30.