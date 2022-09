''Ciavuru Feast Street Food'', venerdì e sabato due giorni all’insegna del buon cibo

La manifestazione è stata fortemente voluta dall’associazione Con.Vi.Vi. l’Autismo

MONREALE, 21 settembre – Prenderà il via venerdì, con inizio del percorso alle ore 18, a piazzetta Vaglica, il “Ciavuru Feast Street Food”, manifestazione gastronomica che si terrà a Monreale fino a sabato lungo il tratto via Pietro Novelli-piazzetta Vaglica-via Roma.

La due giorni, organizzata dall’amministrazione comunale, fortemente voluta pure dall’associazione Co.Vi,Vi. l’Autismo, si prefigge di trasmettere la passione per il cibo, vissuto come integrazione, inclusione e crescita: punti cardine dell’associazione.

Alla manifestazione prendono parte diverse aziende di prestigio nel settore dell’alimentazione e della gastronomia e i partecipanti potranno degustare numerose specialità della tradizione alimentare siciliana. Gli orari in cui gli stands saranno attivi sono: venerdì 18-24, sabato 10-24. Previso un intrattenimento musicale.