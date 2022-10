''Sport, tradizione e legalità'', mercoledì nelle piazze del centro storico

L’iniziativa è realizzata da Comune di Monreale, Esercito Italiano e Pro Loco

MONREALE, 29 ottobre – L'amministrazione comunale in collaborazione con l'Esercito Italiano e la Pro Loco di Monreale promuove l'iniziativa "Sport, tradizione e legalità", che si terrà mercoledì 2 novembre dalle 9 alle 13 in piazza Guglielmo ll e piazza Vittorio Emanuele.

L'attività associazionistica, come riferisce una nota del Comune, è volta agli studenti e ai giovani. Un'esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità nel rispetto degli altri e all'educazione, all'impegno sociale e civile, alla legalità e alla partecipazione.

Lo sport sa essere maestro di vita e può aiutare ragazzi e ragazze a vincere paure e timori, accompagnandoli lungo il loro percorso di crescita e aiutandoli a promuovere la loro autostima. Proprio in quest'ottica si inserisce lo spirito di questa manifestazione, che punta ad esaltare la funzione socioeducativa dello sport. Sarà presente l'Esercito Italiano, rappresentato dal 46 reggimento trasmissioni con attività promozionali e ludico-sportive; presente l'associazione d'Arma e di volontariati per la Protezione Civile Assofante; presente l'associazione Nazionale Fante, gruppo protezione civile O.D.V, il quale ha da poco istituito un suo gruppo a Monreale; sarà presente "l'associazione disabili in carrozzina", squadra di pallacanestro in carrozzina "I Ragazzi di Panormus".

Per la ricorrenza tanto amata dai più piccini non mancheranno dolcetti, caramelle, giocattoli, balli, musica, laboratori creativi e tanto altro. Sarà un giorno di festa e di divertimento.

L'iniziativa mira a coinvolgere le scuole monrealesi: Margherita di Navarra, Novelli- Veneziano e Mario d'Aleo. Inoltre, mira a coinvolgere anche gli enti del terzo settore e tutta la comunità a partecipare.

Le associazioni coinvolte sono: Monreale Commercio, Con.vi.vi. l'autismo, Donna attiva, La Casa delle gioie, il Quartiere, La compagnia teatrale Tritone, Tiger team, II bosco di Veronica, Evergreen, l'associazione Humanitas speranza per una zampa, Lasciate che i bambini vengano a me O.D.V., Basta poco per renderli felici, Budokan.

Programma

Sara' presente L'Esercito Italiano, rappresentato dal 46 reggimento trasmissioni con attivita' promozionali e ludico - sportive;

Sara' presente l'associazione d'Arma e di volontariati per la protezione civile Assofante - Associazione Nazionale Fante, che ha da poco istituito un suo gruppo a Monreale; sarà presente la squadra di pallacanestro in carrozzina "I Ragazzi di Panormus";

Con. vi.vi. l'autismo collaborerà portando giocattoli e caramelle e con la presenza;

Mary Cassarà e l'associazione Basta poco per renderli felici faranno il laboratorio di frottage e riciclo dell'autunno e dei giochi d'intrattenimento; Donna attiva farà delle donazioni;

Enza Cangemi, La casa delle gioie doneranno i giocattoli;

Francesca Tola Partinico ci intratterrà con zumba e balletti; Il Quartiere organizzerà un laboratorio di pittura per bambini, durante il quale con colori e pennello i bambini potranno divertirsi a disegnare un ricordo da portare a casa.

All'evento saranno presenti il sindaco Alberto Arcidiacono, l'assessore alla pubblica istruzione Rosanna Giannetto, l'assessore allo sport Letizia Sardisco, l'assessore alla Polizia Municipale e alla protezione civile Paola Naimi, l'assessore ai servizi a rete Geppino Pupella, il consulente allo sport Salvo Giangreco e la Protezione Civile Comunale.