Natale 2022, lunedì 2 gennaio canta Daria Biancardi

Appuntamento in piazza Guglielmo alle ore 21

MONREALE, 29 dicembre – La voce graffiante di Daria Biancardi, lunedì 2 gennaio alle ore 21 in piazza Guglielmo II in scena il concerto "A Soulful of Christmas", in cui l'artista siciliana ha impaginato un programma che declina in chiave natalizia il suo repertorio soul più caldo, coinvolgente ed emozionante.

Uno spettacolo che affonda le radici nel blues, matrice fondamentale della musica dell’anima, ma si tinge di soul e strizza l’occhio al gospel, rivisitando brani della tradizione americana e di quella natalizia, con l’energia e la grande capacità interpretativa che ha reso Daria Biancardi la Lady of Soul italiana.

Le atmosfere legate alle chiese di Harlem rivivranno in brani come Spirit in the dark, Amazing grace renderà omaggio ai nativi americani e non mancherà un tributo a Whitney Houston, mentre lo spirito del Natale riecheggerà nelle rivisitazioni di classici come White Christmas, Halleluya e Joyful.