Venerdì la donazione di un'opera del pittore Saverio Terruso al comune di Monreale

L'iniziativa in occasione del 20° anniversario della sua scomparsa. L'opera sarà collocata in aula consiliare

MONREALE, 14 giugno – Venerdì’ pomeriggio, alle 16.30, nell’ambito di un evento culturale, verrà donata alla città di Monreale un’opera dell’illustre pittore monrealese Saverio Terruso, dal titolo “A Monreale” sul suggestivo tema della processione realizzata, nel 1993.

L’iniziativa è stata organizzata per il 20° anniversario dalla sua scomparsa e in tale occasione la figlia Anna ha deciso, in onore e ricordo del padre, di donare al comune di Monreale un dipinto emblema della sua carriera pittorica, in modo che quest’opera riviva in un luogo a lui tanto caro. L’opera verrà collocata nell’aula consiliare “Biagio Giordano” all’interno del complesso monumentale Guglielmo II.

L’evento, moderato dal giornalista Nicola Giacopelli, è stato organizzato da Giuseppe La Bruna direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia ed amico del pittore Terruso in collaborazione con il Comune di Monreale.

Interverranno, fra gli altri, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, l'assessore alla Cultura, Letizia Sardisco, il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, l'arcivescovo Gualtiero Isacchi , don Sebastiano Gaglio, Rettore della Collegiata, Aldo Gerbino, critico d’arte, la figlia del pittore Anna Terruso ed il fotografo ed editore Mimmo Dabbrescia.

“Da sindaco della Città di Monreale – dichiara Arcidiacono – sono orgoglioso di poter essere testimone di un evento che porta con sé due momenti importanti per la comunità tutta. Il mio più sentito riconoscimento lo rivolgo alla figlia di Saverio, Anna Terruso che, con grandissima generosità, ha voluto donare una tra le più significative opere del padre alla nostra Città, a perenne testimonianza del suo attaccamento alle proprie origini. Ancora un grazie all’amico professore Giuseppe La Bruna, che, con grandissima passione, instancabile tenacia e superba competenza, ha coordinato i rapporti tra Amministrazione, familiari di Saverio Terruso e professionisti impegnati nella stesura del catalogo e nella realizzazione della manifestazione”. Si tratta di un convegno celebrativo e di un catalogo delle sue opere. “È motivo di eccezionale orgoglio – aggiunge l’assessore Letizia Sardisco- per tutta la nostra comunità, potere annoverare Saverio Terruso tra i più insigni pittori di fama internazionale del XX secolo. Personalmente, come Assessore al Comune di Monreale, sento forte l’onere e l’onore di conservare e divulgare la memoria di questo straordinario talento”.

Saverio Terruso è un artista che ha lasciato la propria terra per realizzare i propri sogni, conseguendo i più ambiti e meritati successi, da Palermo fino a Brera, passando per Carrara. I momenti pittorici dell’artista sono tutti uniti dallo sfondo della Sicilia e della sua città natale, Monreale. Le origini divengono il propulsore di ogni sua espressioni artistica, come emerge dai colori e dai soggetti delle opere, esposte in Germania, in Brasile, nel Messico, in Florida, a New York e ad Hong Kong. Nel corso del convegno verrà presentato il nuovo catalogo d’arte delle opere “Tenebra di Allori” e al termine della serata è prevista anche una degustazione di vini offerti dalle Cantine Marchesi De Gregorio che hanno sponsorizzato l’iniziativa.