La musica dei Pink Floyd al duomo di Monreale

Appuntamento alle ore 21 a piazza Guglielmo

MONREALE, 1 luglio – "A Pink Floyd Experience" questa sera in piazza Guglielmo II, dalle 21 in poi, il tributo al gruppo musicale rock britannico una produzione artistica a cura di Fire Ants.

Un evento che apre l'estate monrealese organizzata dal comune di Monreale. In una magica sera d'estate si uniranno così in un'unica esperienza le atmosfere del sound dei Pink Floyd e la magnificenza assoluta del Duomo di Monreale. La band si esibiranno suonando i più grandi classici della leggendaria band britannica, provenienti dagli album storici ("The Dark Side Of The Moon", "Wish You Were Here", "The Wall") e dai lavori più recenti ("A Momentary Lapse Of Reason", "The Division Bell"), coadiuvati da un comparto scenografico che comprenderà lo schermo circolare, il light show e il laser show.