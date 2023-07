Domenica 16 luglio è la Madonna del Carmine, ecco il programma dei festeggiamenti

Si apre venerdì 7 con l'avvio della novena, si chiude domenica 16 con la solenne processione

MONREALE, 4 luglio – Comincia a prendere forma il programma dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Una festa che, dopo un lungo periodo di oblio, negli ultimi anni è tornata in auge e registra sempre un numero cospicuo di partecipanti.

Il comitato dei festeggiamenti si è messo già al lavorto ed ha stilato un calendario di iniziative che prenderanno il via venerdì 7 luglio, per concludersi domenica 16, quando, come di consueto, è in programma la solenne processione.

Il via, pertanto, il 7 luglio con l'inizio della novena (fino al 15). Il programma prevede alle 17,30 la recita del Rosario, quindi alle 18 la celebrazione di una messa nella chiesa di San Giuseppe.

Giorno 15, alle 17 giro dei tamburi per le vie di Monreale. Domenica 16 luglio, nel giorno della solennità di Maria Santissima del Carmelo, il programma prevede alle 10,30 il giro dei tamburi per le strade cittadine, all 12 la santa messa. Nel pomeriggio, alle 18, la celebrazione di una santa messa, alla presenza delle confraternite di Monreale, quindi alle 190 solenne processione accompagnata dalla banda musicale “I Fiati della Normanna” di Monreale.