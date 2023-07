Una voce per Monreale, ecco l’ordine dei partecipanti

La serata finale si terrà sabato prossimo a piazza Guglielmo alle ore 21

MONREALE, 22 luglio – E’ stato sorteggiato l’ordine di esibizione dell’edizione 2023 di “Una voce per Monreale, manifestazione dedicata alla memoria di Marcello Micalizzi, la cui serata finale si terrà sabato prossimo, 29 luglio a piazza Guglielmo.

La serata si avvarrà della partecipazione della cabarettista Dalila Pace. La serata sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook di MonrealeNews.

Ecco con che ordine si esibiranno i partecipanti:

1. Adalgisa Cassarà - Ma che freddo fa

2. Patrizia Alcamo - Ho amato tanto

3. Aurora Bellomia - Stone cold

4. Ferraro & Salamone - Malarazza

5. Gioacchino Greco - Portami a ballare

6. Gaia Ilardo - Perdere l'amore

7. Albe & Kikko - Outside

8. Pasquale Musso - Navigare contro vento

9. Cesare Bologna - My first my last my everything

10. Erika Spuches - Amore unico amore

11. Greta Barone - Frasi a metà

12. Asia Allegra - Amare

13. Josephine Di Mercurio - Ovunque sarai

14. Martina Caronna - Urlo e non mi senti

15. Jessika Consales - Ci pensiamo domani

16. Loredana Fumoso E poi

17. Emanuele Segreto - Un nuovo giorno

18. Manuela Costantino - Comu l'unna

19. Terry Colletta - E adesso te ne vai

20. Giuseppe Gallo - Se bruciasse la città

21. Annarè - Abbracciami

22. Carmen Lupo - Non vado via

23. Mimma Di Lorenzo - Sola

24. Roberta Pace - I will always love you

25. Gianluca Alongi - Mi manchi

26. Sebastiano D’Amato - Estate

27. Angelo Castelluzzo - La fisarmonica

28. Antonina Simonetti - The greatest of all

29. Giulia Cimino - Non sei stato un caso