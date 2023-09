Divertimento e solidarietà, domani sera torna il CantaVip

Appuntamento in piazza Guglielmo a partire dalle ore 21

MONREALE, 1 settembre – Sembra che ci siano tutti gli ingredienti giusti per trascorrere una serata all'insegna dello svago e della solidarietà con l'organizzazione della seconda edizione del “CantaVip”.

La manifestazione, organizzata dalla nostra testata in collaborazione con l'Asca di Monreale, si svolgerà domani sera, a partire dalle ore 21, in piazza Guglielmo ed è inserita nel ricco cartellone dell'estate monrealese.

Così come avvenuto lo scorso anno, in occasione della prima edizione, il palco vedrà alternarsi dei concorrenti (domani sera saranno undici), cittadini monrealesi abbastanza noti e per questo simpaticamente chiamati “Vip”, ciascuno in rappresentanza di una categoria, che canteranno, oltre che per allietare il pubblico, anche per beneficenza.

La manifestazione, infatti, si propone di raccogliere fondi che saranno destinati alle famiglie che hanno subito dei danni in occasione degli incendi che hanno funestato il territorio monrealese nello scorso mese di luglio.

Ad ascoltarli, oltre al pubblico che si attende numeroso, ci sarà una giuria qualificata, che avrà il compito di valutare le performances canore di ciascuno per stilare una classifica finale, che determinerà il podio.

La serata, presentata da Mario Micalizzi, inoltre, vedrà la presentazione ufficiale del gruppo dirigenziale, dello staff tecnico e della squadra del Villaurea Monreale, la società che parteciperà al campionato di Serie B (Girone H) di calcio a 5.

Questo l'elenco dei partecipanti, con le canzoni che presenteranno

1. ANNA LETO (IMPIEGATI DI BANCA)

Cry to me (Solomon Burke)

2. SANTINA ALDUINA e RICCARDO ODDO (CONSIGLIERI COMUNALI)

A mano a mano (Rino Gaetano)

3. ELEONORA CAMPANELLA (AGENTI DI VIAGGIO)

Che sia benedetta (Fiorella Mannoia)

4. ANGELO DI NICOLA (IMPIEGATI COMUNALI)

Una carezza in un pugno (Celentano)

5. ANTONINA SIMONETTI (ALLENATORI DI CALCIO)

La isla bonita (Madonna)

6. ANTONELLA LO PRESTI (INSEGNANTI)

Quello che le donne non dicono (Fiorella Mannoia)

7. ANTONELLA GIULIANO (ASSESSORI)

Non credere (Mina)

8. ROBERTO TERZO (AVVOCATI)

A modo tuo (Ligabue)

9. PIETRO VIRGA (CORALI CITTADINE)

Uomini soli (Pooh)

10. FABIOLA TERMINI (RESTAURATORI)

New York New York (Liza Minnelli)

11. ADALGISA CASSARA’ (COMMERCIANTI)

L'importante è finire (Mina)