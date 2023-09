Estate Monrealese, nel weekend torna ''Cìavuru Feast''

Tre giorni di divertimento e gastronomia con lo street food siciliano

MONREALE, 4 settembre – Al via dall’8 al 10 settembre la seconda edizione di “Ciavuru Feast”, manifestazione all’insegna del cibo e del divertimento tra le vie del centro storico di Monreale.

In strada nelle casette in legno lungo il percorso tradizionale sono previste degustazioni di prodotti tipici del territorio, mentre degli spettacoli musicali sono in programma durante la tre giorni.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Monreale e inserita nel programma dell’Estate Monrealese, è organizzata dall’associazione culturale Altroquanto presieduta da Angela Vona con il direttore tecnico Vincenzo Montanelli e l’agenzia pubblicitaria Turtle Designer Digital Led di Ester Cuccia. Il taglio per mano del sindaco Alberto Arcidiacono è previsto per venerdì 8 settembre, in piazzetta Vaglica alle 18 con il via ufficiale al percorso che interesserà il corso Pietro Novelli e la via Roma con un percorso gastronomico delle eccellenze territoriali. Gli stand per tutti e tre giorni saranno aperti dalle ore 10 del mattino alle ore 24.

Ecco chi sono i partecipanti: il Panino con la porchetta di “Gionny Bar”, il cannolo artigianale di Piana degli Albanesi, i cornetti dolci e salati di “Swee – Cornetti Store Monreale”, gli sweaffle – degli speciali waffle con impasto salato farciti in stile sandwich, lo Sfincione Bianco e la Focaccia di Bagheria dell’Antica Focacceria dal 1856. E poi arancine, panelle, crocchè, “coppi” di pesce fritto, cassatelle, pasta con le sarde, caponata di melanzane, Ernesto Adimino con le sue splendide creazioni di frutta, ed ancora, Bona Dolci con coppo fritto di pesce fresco e prodotti tipici della gastronomia napoletana dolce e salata (babà, pastiera, sfogliatella) ma anche Braciolettiamo con l’originale coppo fritto e le sue braciole messinesi special. Il tutto innaffiato dalle migliori birre artigianali siciliane. Ci sarà l’unico stand esclusivo La birra del Genio che punta sulla totale artigianalità dell’intero processo produttivo.

Presenti anche il panificio Massaro di Monreale, premiato “Miglior Sfincione Identitario”, Giovan Battista Massaro oltre alla versione dello sfincione rosso, presentata anche la variante “Campagnola”; I Ragazzi del Rebus Café con AperiCoppo di salumi&Formaggi e Provola Impiccata che creando un’atmosfera fuori dal tempo rapisce con il suo gusto irresistibile; Fuochi e Cuochi con Gastronomia tipica siciliana da street food dei Fratelli Fabrizio e Roberto Sardisco. Le tre serate saranno allietate da spettacoli di musica dal vivo, da venerdì 8 settembre con la live music di Graniti & Riera e si prosegue sabato 9 con gli EPV Cover – Italian classic rock tribute band e domenica 10 settembre con i Disco Five e la loro musica dance anni ’70 e ’80.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Un’occasione imperdibile per gustare i migliori piatti della tradizione siciliana rivisitati in chiave street food, il tutto all’insegna del divertimento e della buona musica dal vivo. Ciavuru Food Feast dopo il successo dello scorso anno si preannuncia un evento di grande richiamo per il Comune di Monreale, che ha lavorato con grande impegno coinvolgendo tutte le eccellenze enogastronomiche del vasto territorio.