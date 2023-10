Le vie dei Tesori, ci sarà ancora San Martino con due tappe del Cammino dei Mille

L'appuntamento è per il 7 e 28 ottobre, ricordando il sacrificio di Rosolino Pilo

MONREALE, 4 ottobre – Per il quinto anno consecutivo San Martino si conferma all'interno del festival Le Vie dei Tesori con la proposta "Sulle tracce dei Mille a San Martino delle Scale". Un itinerario che percorre parte delle tappe 1 e 2 del Cammino dei Mille.

L'appuntamento è per il 7 e 28 ottobre. L'esperienza per i camminatori, quest'anno, avrà un sapore diverso ma con una forte voglia di riscatto.

San Martino delle Scale, nel 1860, fu scenario degli scontri e delle manovre garibaldine intente a “prendere” Palermo. Fu qui che Garibaldi, dall’accampamento di Piano Renda, inviò Giovanni Corrao e Rosolino Pilo per tentare una via verso la città. Ma loro, come altri compagni impegnati in altre direzioni, dovettero fare i conti con le truppe borboniche d’istanza nella vicina Monreale. Rosolino Pilo proprio sul Monte Neviera fu ucciso durante uno scontro il 21 maggio 1860.

L’escursione, che si snoda lungo parte della tappa 1 e 2 del neonato Cammino dei Mille, ha inizio proprio dalla piazza di San Martino delle Scale e fin da subito in salita attraversando Valle Lupa giunge a Portella Rena; qui costeggiando la Valle Cuba saliremo fino al Monumento di Rosolino Pilo; a questo punto scollinando verso la Neviera, chiuderemo l’anello e in discesa su Costa Neviera rientreremo a San Martino. Paesaggi e panorami continuamente variabili saranno la vera sorpresa di questa esperienza immersa in una natura inaspettata.