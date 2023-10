Patto per la lettura, martedì 31 incontro al Santa Caterina

L’amministrazione comunale invita tutte le organizzazioni accreditate all’Ufficio Europa ad entrare nella rete di progetto

MONREALE, 27 ottobre – Tutti i rappresentanti delle associazioni ed enti che hanno aderito al Patto per la Lettura promosso dal Comune di Monreale sono invitati a partecipare alla conferenza che si svolgerà presso la Biblioteca Comunale Santa Caterina, via Pietro Novelli 5, martedì 31 ottobre alle 15.

L'incontro servirà per presentare, attraverso lo sportello "Ufficio Europa", istituito presso il Comune di Monreale, il Bando “Città che legge” 2023 - Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura” pubblicato dal Centro per il libro e la lettura e rivolto ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023.

Lo rendono noto gli assessori Letizia Sardisco e Fabrizio Lo Verso. Visto l’interesse dell’amministrazione comunale a partecipare al bando con la presentazione di una proposta progettuale, l’incontro rappresenterà anche l’occasione per presentare l’idea progettuale in corso di definizione e invitare tutte le organizzazioni accreditate all’Ufficio Europa ad entrare nella rete di progetto, con particolare riferimento alle organizzazioni che hanno sottoscritto il Patto Locale per la Lettura del territorio. Alla riunione saranno presenti gli esperti in progettazione della Cooperativa Asterisco, gestore del servizio "Ufficio Europa".

